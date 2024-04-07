Bolu Valisi Erkan Kılıç Bayram Trafiğini Denetledi

Bolu Valisi Erkan Kılıç, bayram trafiği tedbirleri çerçevesinde Anadolu Otoyolu, Gerede- Karadeniz Bağlantı Yolu ve D-100 kara yolunda oluşturulan trafik kontrol noktalarında denetleme yaptı.

Bayram Tatili nedeniyle memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyenler Bolu geçişinde akıcı yoğunluğu sürüyor. Bolu'da mevcut polis, jandarma ve karayolları ekipleri 2 kat ekiple Ramazan Bayramı boyunca sahada olacak. Bu çerçevede, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Anadolu Otoyolu, Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu ve D-100 kara yolunda oluşturulan trafik kontrol noktalarında denetleme yaptı. Trafik durumu hakkında bilgiler alan Kılıç, trafik personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi. Vali Kılıç, kontrol noktalarında durdurulan araçlarda bulunan vatandaşların bayramlarını da kutladı. - BOLU