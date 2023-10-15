Gerede'de kafeler denetlendi

Bolu'nun Gerede ilçesinde zabıta ekipleri, kafelerde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Gerede Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlar ile öğrencilerin, işletmeler tarafından verilen hizmetten sağlıklı, güvenli ve en iyi şekilde yararlanmaları için kent merkezi ve üniversite bölgesindeki kafeler denetledi.

Gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri kontrol edilirken, reyonlarda ve menüde yer alan fiyat etiketlerinin kasada eşleşmesine dikkat edildi.