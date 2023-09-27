Eskişehirspor'un Bölgesel Amatör Lig fikstür çekimi ekim ayında yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Eskişehirspor'un da 2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig'de fikstür çekiminin ekim ayının ilk haftasında yapılacağını duyurdu.

Tarihinde ilk defa Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Eskişehirspor, lig hazırlıklarına devam ederken, grubu ve rakipleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. TFF'nin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, 79 ilden 169 takımın katılacağı Bölgesel Amatör Lig, 13'lü 3 grup, 14'lü 6 grup, 15'li 2 grup ve 16'lı 1 grup olmak üzere toplam 12 gruptan oluştu. Ayrıca, Bölgesel Amatör Lig'de yeni sezonun 14-15 Ekim 2023 tarihlerinde başlayacağı, fikstür çekiminin ise Ekim ayının ilk haftasında gerçekleştirileceği belirtildi.

BAL'da 6. Grupta yer alacak Eskişehirspor, Eskişehir Demirspor, Eskişehir Yunusemrespor, Ankara Sincan, Ankara Gölbaşı, Ankara TKİ, Ankara Polatlı, Zonguldak Karadeniz Ereğli, Zonguldak Kozlu, Zonguldak Alatlı, Düzce Kaynaşlı, Düzce Çilimli, Bolu Gerede ve Kırşehir Gençlik Hizmetleri ile karşılaşacak. - ESKİŞEHİR