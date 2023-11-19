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Yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım durma noktasına geldi

Karabük ile Bolu'nun Gerede ilçesi arasındaki D-100 kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Trafiğin yavaş seyretmesi sonucu kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.