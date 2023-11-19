Yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım durma noktasına geldi
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Karabük ile Bolu'nun Gerede ilçesi arasındaki D-100 kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Trafiğin yavaş seyretmesi sonucu kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle D-100 kara yolunun Karabük- Bolu geçişinde ulaşım durma noktasına geldi.
Karabük ile Bolu'nun Gerede ilçesi arasındaki yolun Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında aralıklarla tipiye dönen kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Trafiğin yavaş seyretmesi sonucu kara yolunda uzun araç kuyruğu oluşuyor.
Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Yaşam