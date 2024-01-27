Gerede'de Karlı Hava Şartlarında Paletli Ambulansla Hastaneye Ulaşıldı
Bolu'nun Gerede ilçesinde kar yağışının etkisiyle rahatsızlanan 72 yaşındaki tansiyon hastası vatandaş, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, zorlu kış koşullarında 112 Acil Sağlık ekiplerinin gece gündüz sağlık nöbeti tuttuğu belirtildi.
Bolu'nun, kar yağışının etkisini sürdürdüğü Gerede ilçesinde rahatsızlanan 72 yaşındaki vatandaş, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, rahatsızlanan tansiyon hastası vatandaşa paletli ambulansla müdahale edildiği belirtildi.
112 Acil Sağlık ekiplerinin, zorlu kış koşullarında gece gündüz sağlık nöbeti tuttuğu vurgulanan açıklamada, "Demircisopran köyünde rahatsızlanan tansiyon hastası 72 yaşındaki vatandaşımıza, Gerede 2 Nolu İstasyonu ekibimiz paletli ambulansla ulaştı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, hastaya ilk müdahalenin yapıldığı ve hastaneye naklinin sağlandığı bildirildi.