Bolu'da Yakıtı Biten Traktörün Yanında Bekleyen Yaşlı Çift Kaza Geçirdi

Bolu'nun Gerede ilçesinde yakıtı biten traktörünün yanında bekleyen 74 yaşındaki şahıs su tankerinin çarpması neticesinde hayatını kaybederken, eşi de yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Gerede-Mangallar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda traktörünün yakıtı biten Cemali Eker ve eşi Gülbahar Eker, yol kenarında beklemeye başladı. Aynı yolda seyreden Ahmet Ç. idaresindeki 42 AAT 708 plakalı su tankeri, traktörün yanında bekleyen Cemali Eker ve eşi Gülbahar Eker'e çarptı. Meydana gelen kazada Cemali Eker (74) hayatını kaybederken, eşi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eker'in cenazesi ise, incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Tanker sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - BOLU