Bolu'nun Gerede ilçesi yoğun yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Dün öğleden sonra başlayan ve aralıksız olarak devam eden yağışı ile kent merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye yaklaştı.

Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde bulunan karları fırçalarla temizledi.

Yoğun yağış nedeniyle bazı sürücüler araçlarını bulundukları yerden çıkarmakta zorlandı.