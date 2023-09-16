Gerede'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangına, Valiliğin koordinasyonunda 4 helikopter, 9 arazöz, 4 iş makinesi, 2 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı ve 80 personel ile müdahale ediliyor.
Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan orman yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Gerede- Ankara yolu Aktaş bölgesi Zeyneller Yaylası mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına, Valiliğin koordinasyonunda 4 helikopter, 9 arazöz, 4 iş makinesi, 2 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı ve 80 personel ile müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Gerede merkezden de görülebiliyor.