Haberler

Gerede'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Dünya Haberleri

Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangına, Valiliğin koordinasyonunda 4 helikopter, 9 arazöz, 4 iş makinesi, 2 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı ve 80 personel ile müdahale ediliyor.

Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan orman yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Gerede- Ankara yolu Aktaş bölgesi Zeyneller Yaylası mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, Valiliğin koordinasyonunda 4 helikopter, 9 arazöz, 4 iş makinesi, 2 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı ve 80 personel ile müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Gerede merkezden de görülebiliyor.

Kaynak: AA / Dünya

Gerede Ankara Bolu Dünya Haberler

title