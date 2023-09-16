Gerede'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangına, Valiliğin koordinasyonunda 4 helikopter, 9 arazöz, 4 iş makinesi, 2 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı ve 80 personel ile müdahale ediliyor.