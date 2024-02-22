Kayaklı Koşu 2. Etap Yarışları Gerede'de Başladı

Kayaklı Koşu 2. Etap Yarışları, Bolu'nun Gerede ilçesinde başladı.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Gerede Arkut Dağı Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde düzenlenen yarışlara 18 ilden 300 sporcu katılıyor.

Sporcular, kadın ve erkeklerde 12, 14, 16, 18, 20 yaş altı ile 21 yaş üstü kategorilerde ter döküyor.

Yarın sona erecek müsabakalarda dereceye giren sporcular, Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazanacak.