Netflix ve Amazon Prime Video, RTÜK'ten lisans aldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, NETFLIX ve Amazon Prime Video platformlarının, yükümlülüklerini yerine getirerek, RTÜK'ten lisans aldıklarını söyledi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix ve Amazon Prime Video platformlarının, yükümlülüklerini yerine getirerek kuruldan lisans aldıklarını açıkladı.

Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun" dedi.

Şahin'in başkanlığında toplanan Üst Kurul, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık lisans başvurularını değerlendirdi.

Türk basınındaki haberlere göre bir süredir geçici yayın izniyle faaliyetlerini devam ettiren ve RTÜK'ün uyarısı üzerine lisans başvurusu yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlar gerekli yükümlülüklerini yerine getirdi.

Uluslararası yayın platformları, Türkiye'de yerleşik anonim şirketlerini kurarak yönetim kurullarını şekillendirdi, kuruluşlara genel müdür ve temsilci atamaları gerçekleştirdi.

10 yıl geçerli izin

RTÜK, başvuru işlemlerini tamamlayan Netflix ve Amazon Prime'ın yanı sıra "Fizy", "TV8", "Diyanet TV" ve "POWERAPP MUSIC" logolu kuruluşlara 10 yıl süreyle geçerli olmak üzere internet ortamından isteğe bağlı yayın hizmeti (internet - İBYH) lisansı verilmesine karar verdi.

Ayrıca "ON MEDYA" logo/çağrı işaretli kuruluşa internet ortamından radyo (internet-RD) ve televizyon (internet-TV) lisansıyla "TV+" markalı kuruluşa da internet ortamından iletim yetkisi verildi.

Lisans alan kuruluşlar 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun çerçevesinde internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık gerçekleştirecek.