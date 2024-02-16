BURSLARA ZAM MI YAPILDI? Burs ücretlerine zam yapıldı mı, ne kadar zam yapıldı?

Burslara zam mı yapıldı sorusu, Burs ücretlerine zam son dakika haberlerinin ardından araştırma konusu oldu ve internet üzerinde araştırılmaya başlandı. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre merak edilmekte olan zam oranı da netlik kazandı ve burslara ne kadar zam yapılacağı belli oldu. Peki, Burs ücretlerine zam yapıldı mı, ne kadar zam yapıldı?

BURSLARA ZAM MI YAPILDI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bursların bir işte çalışmayan öğrenciler için burs miktarının 7 bin 500 liradan 12 bin liraya, çalışanlar için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildiği belirtildi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, "100/2000 YÖK Doktora Bursu" bir işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 liradan 12 bin liraya, çalışanlar için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi. "100/2000 YÖK Doktora Bursu", öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK tarafından destekleniyor.