Nuri Şahin, Borussia Dortmund'a transfer oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund ile anlaştı.

Antalyaspor ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan genç teknik adam Nuri Şahin, Borussia Dortmund'a gitmek için kırmızı-beyazlılarda birikmiş alacaklarını bırakacak ve bir miktar para verecek. Borussia Dortmund ile yapılan anlaşmaya göre Şahin, Bundesliga'nın ikinci yarısında yardımcı antrenörlük yapacak ve pro lisans eğitimini de tamamlayacak. Pro lisans eğitimi sonrası Nuri Şahin, Borussia Dortmund'ta teknik direktörlük koltuğuna oturacak.

Borussia Dortmund ile anlaşmaya varan Nuri Şahin, kırmızı-beyazlıların bugün saat 17.00'deki antrenmanına son kez katılacak ve takıma veda edecek. Güney ekibinin gelecek hafta oynanacak Alanyaspor, karşılaşmasına Portekizli antrenör Jaoa Tralhao önderliğinde çıkması bekleniyor.

Alt yapısından yetiştiği Borussia Dortmund'a geri dönen Nuri Şahin, 2020-2021 sezonunda Werder Bremen'den Antalyaspor'a transfer olmuş ve oyuncuyken 2021-2022 sezonunda kırmızı-beyazlı takımın futbol sorumluluğu görevine getirilmişi. Genç teknik adam, Antalyaspor'da çıktığı 92 maçta 38 galibiyet, 23 beraberlik, 31 mağlubiyet elde etti. - ANTALYA