Birleşik Krallık, Yeni Kripto Varlıklar Düzenlemesini Açıkladı

Birleşik Krallık, önümüzdeki aylarda kripto varlıkları sıkı bir düzenleme altına almayı hedefliyor. Bu bağlamda, Hazine Bakanı Yardımcısı Bim Afolami'nin açıkladığı düzenlemeler, borsa ve saklama hizmetlerinden stake işlemlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak. Bu adımlar, sektördeki belirsizlikleri gidermeyi ve yatırımcı güvenini artırmayı amaçlıyor.

İngiltere, Kripto Dünyasında Liderliği Hedefliyor

Birleşik Krallık Hükümeti, kripto varlıkların düzenlenmesi için belirlenen yasal çerçevenin Temmuz sonuna kadar tamamlanacağını duyurdu. Hazine Bakanı Yardımcısı Bim Afolami, Innovate Finance Global Summit'te yaptığı açıklamada, kripto para birimleriyle ilgili borsa, saklama ve stake işlemlerinin de içinde bulunduğu yeni düzenlemelerin detaylarını paylaştı.

Afolami, "Yeni düzenleme çerçevemizi hayata geçirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Taslak yasamız hayata geçtiğinde, kripto varlık işletmeleri ilk defa düzenleyici bir yapı altında faaliyet gösterecek." dedi. Bu çerçeve, işletmelerin Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi'nden (FCA) lisans alarak kripto ile ilgili işlemler yapabilmesi için gereken koşulları da içeriyor.

Birleşik Krallık, 2023 yılının başında Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası'nı kabul ederek, stablecoinler ve diğer kripto para birimi işlemlerinin denetlenmesi için gerekli yasal altyapıyı oluşturmuştu. Afolami, Şubat ayında, stablecoinlere yönelik düzenlemelerin altı ay içinde tamamlanacağını belirtmişti. Son olarak İngiltere Hükümeti, geçtiğimiz Ekim ayında kripto sektörünü düzenlemeye yönelik niyetlerini açıklayan bir dizi öneriyi kamuoyu ile paylaşmıştı. Bu öneriler, Ağustos'ta İngiltere Merkez Bankası ve FCA'nın ortak denetimi altında sistemik stablecoinleri kapsayan bir düzenlemeye varılan anlaşmayı izliyordu.