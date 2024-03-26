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Emekli Polis Memuru 9 Üniversite Diploması Aldı, Rekor Kırmak İstiyor

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Kilis'te yaşayan emekli polis memuru Mehmet Çinkılınç, bugüne kadar ön lisans ve lisans programlarından 9 üniversite diplomasını aldı, 2 lisans eğitimini de sürdürüyor.

Evli ve 3 çocuk babası 51 yaşındaki emekli polis Çinkılınç, 2002'de polislik mesleğini sürdürdüğü dönemde Anadolu Üniversitesi Önlisans İşletme Programında okumaya başladı.

Çinkılınç, daha sonra farklı üniversitelerde 7'si açık öğretim, 2'si de örgün eğitim olmak üzere lisans düzeyinde işletme, sağlık yönetimi, halkla ilişkiler ve reklamcılık, ön lisansta işletme, elektrik, ilahiyat, iş sağlığı ve güvenliği, inşaat teknolojisi, yüksek lisansta ise yönetim ve bilişim sistemleri programlarını tamamladı.

7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde hazırlık sınıfında eğitimine örgün olarak devam eden Çinkılınç, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde ise son sınıf olarak diploma almaya hazırlanıyor.

Eğitim kariyerine felsefe ve psikoloji alanlarını da eklemeyi planlayan Çinkılınç, "Guiness Rekorlar Kitabı"na girmeyi hedefliyor.

Emekli olduktan sonra Kilis'te açtığı gayrimenkul eksperliği ofisinde diplomalarını sergileyen Mehmet Çinkılınç, AA muhabirine, kendisini geliştirmek ve çalıştığı kurumda daha donanımlı bir hale gelmek için üniversite eğitimini çok önemsediğini aktardı.

Okuduğu bölümlerin yeni işini kurma aşamasında da faydasını gördüğünü anlatan Çinkılınç, "3 yıl önce emniyet teşkilatından emekli olduktan sonra nasıl bir işle uğraşırım diye düşünürken, işletmedeki lisans ve yüksek lisans yaptığımdan dolayı gayrimenkul eksperliği yapmaya başladım. Okumanın bana vermiş olduğu teknik bilgilerin dışında donanımsal ve ekonomik yönden de değerler kattığına şahit oldum." dedi.

Şu anda 2 alanda daha eğitimine devam ettiğini dile getiren Çinkılınç, şöyle konuştu:

"Emekli olduktan sonra 2 alanda eğitimime devam ediyorum. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitimlerimi sürdürüyorum. Hedefim 3-4 alanda daha eğitim almak. Felsefe, sosyoloji ve psikolojiye öncelik vererek hayatıma devam etmek istiyorum."

Ömrünün yettiği yere kadar eğitimi sürdüreceğini aktaran Çinkılınç, gençlere de kendi alanlarının dışında farklı alanlarda da eğitim almalarını tavsiye etti.

Rekor kırmak istiyor

Eğitim alanında dünyada bazı isimlerin ön planda olduğunu belirten Çinkılınç, "Bu alanda dünyanın en iyisi İtalya'da 17 üniversite bitirerek Guiness Rekorlar Kitabına giren bir kişi. İnşallah onu geçmek istiyorum. Ömrüm yettikçe 17 değil belki 20'nin üzerinde üniversite bitiririm." diye konuştu.

Çinkılınç, çeşitli konularda 20'den fazla mesleki eğitime de katılarak sertifika aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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