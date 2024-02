Universal Music Group ve TikTok Arasında Anlaşmazlık

Dünyanın önde gelen müzik şirketlerinden biri olan Universal Music Group (UMG), popüler sosyal medya platformu TikTok ile gergin bir müzakere sürecine girmiş durumda.

İki taraf arasındaki lisans anlaşması sona ermişti. UMG, TikTok'un diğer sosyal medya uygulamalarının ödediği ücretin altında bir miktar ödeme yapmak istediği iddiasında bulundu.

Anlaşma sağlanamadı

TikTok ise UMG'yi "yanlış bir açıklama" yapmakla suçlayarak yeni bir anlaşmanın sağlanamayacağını açıkladı.

Bu kararın bir sonucu olarak, UMG'ye ait müzik videolarının sesi kapatılacak ve bu parçalarla yeni videolar oluşturulamayacak.

Ancak, parçaların resmi olmayan, hızlandırılmış veya yavaşlatılmış versiyonları hala kullanılabilir durumda.

UMC bünyesinde birçok ünlü şarkıcı bulunuyor. Bu nedenle, müziklerin kullanıldığı yüz binlerce video bu durumdan etkilenecek.

UMC bünyesinde yer alan bazı sanatçılar şöyle:

Drake, The Beatles, Blackpink, Frank Sinatra, Nirvana, Queen, Rammstein, The Weeknd, The Rolling Stones, Elton John, Eminem, Lady Gaga, Billie Eilish, Justin Bieber, Ariana Grande, Kanye West, Katy Perry, Shawn Mendes, Metallica, Selena Gomez, Kendrick Lamar, Sam Smith, Andrea Bocelli, Rihanna, Post Malone, Taylor Swift, Amy Winehouse.