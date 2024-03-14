Üye Girişi
Haberler

Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nde Yeni Sezon Öncesi Teknik Toplantı Yapıldı

Güncelleme:

Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nde yaklaşan yeni sezon öncesi kulüp temsilcilerinin katılımıyla teknik toplantı yapıldı. Toplantıda, lige katılım evrakları, fikstür ve kura çekimi, transfer dönemi ve lisans işlemleri gibi konular ele alındı.

2. Amatör Küme'de 27-28 Nisan'da başlatılması planlanan yeni sezon öncesi kulüp temsilcileriyle teknik toplantı yapıldı.

Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nde yaklaşan yeni sezon öncesi kulüp temsilcilerinin katılımıyla teknik toplantı yapıldı. Elazığ Amatör Spor Evi'nde yapılan toplantıya Elazığ ASKF Başkanı Mustafa Gür, Genel Sekreter İbrahim Yalınız, ASKF Başkanvekili Necmi Pamuk, Futbol İl Temsilci Yardımcısı Süleyman Acar ve kulüp temsilcileri katıldı. Yapılan toplantıda " 02 Nisan 2024 tarihine kadar lige katılım evraklarını eksiksiz bir şekilde Federasyonumuza teslim eden kulüpler; 03 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan fikstür ve kura çekimine katılabilecekler. Lige katılacağını bildirdiği halde lige katılmayan ve futbol müsabaka talimatı gereğince ligden ihraç olan kulüpler 2024-2025 Futbol Sezonu 2. Amatör Ligine katılamayacaklar. Lige katılım evraklarını ve lisans evraklarını federasyona teslim eden kulüpler spor malzemelerini teslim alabilecekler. Ön görülen başlama tarihi 27-28 Nisan 2024, transfer dönemi 22 Mart 2024 tarihinde sona erecek. Tüm lisans işlemleri 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecektir" kararları alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Elazığ Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şeyhmus Karamehmet kimdir? AK Parti Diyarbakır- Çermik Belediye Başkan adayı Şeyhmus Karamehmet kaç yaşında, nereli? Mehmet Işıkta kimdir? AK Parti Diyarbakır- Silvan Belediye Başkan adayı Mehmet Işıkta kaç yaşında, nereli? İbrahim Alaca kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Karacasu Belediye Başkan adayı İbrahim Alaca kaç yaşında, nereli? Hasan Işık kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Germencik Belediye Başkan adayı Hasan Işık kaç yaşında, nereli? Mehmet Yelken kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Efeler Belediye Başkan adayı Mehmet Yelken kaç yaşında, nereli? Gökhan Karayol kimdir? Zafer Partisi Denizli Çivril Belediye Başkan Adayı Gökhan Karayol kaç yaşında, nereli? Ali Keskin kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Didim Belediye Başkan adayı Ali Keskin kaç yaşında, nereli? Hayri Akar kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Çine Belediye Başkan adayı Hayri Akar kaç yaşında, nereli? Murat Savaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Buharkent Belediye Başkan adayı Murat Savaş kaç yaşında, nereli? Selahi Arslan kimdir? Zafer Partisi Denizli Çardak Belediye Başkan Adayı Selahi Arslan kaç yaşında, nereli? Abdullah Torun kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Bozdoğan Belediye Başkan adayı Abdullah Torun kaç yaşında, nereli? İlker Kılıç kimdir? Memleket Partisi Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı İlker Kılıç kaç yaşında, nereli? Baki Bayrak kimdir? MHP Kayseri Sarız Belediye Başkan Adayı Baki Bayrak kaç yaşında, nereli? Abdullah Torun kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Yüreğir Belediye Başkan adayı Abdullah Torun kaç yaşında, nereli? Cevdet Şen kimdir? Memleket Partisi Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı Cevdet Şen kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title