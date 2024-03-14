Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nde Yeni Sezon Öncesi Teknik Toplantı Yapıldı

2. Amatör Küme'de 27-28 Nisan'da başlatılması planlanan yeni sezon öncesi kulüp temsilcileriyle teknik toplantı yapıldı.

Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nde yaklaşan yeni sezon öncesi kulüp temsilcilerinin katılımıyla teknik toplantı yapıldı. Elazığ Amatör Spor Evi'nde yapılan toplantıya Elazığ ASKF Başkanı Mustafa Gür, Genel Sekreter İbrahim Yalınız, ASKF Başkanvekili Necmi Pamuk, Futbol İl Temsilci Yardımcısı Süleyman Acar ve kulüp temsilcileri katıldı. Yapılan toplantıda " 02 Nisan 2024 tarihine kadar lige katılım evraklarını eksiksiz bir şekilde Federasyonumuza teslim eden kulüpler; 03 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan fikstür ve kura çekimine katılabilecekler. Lige katılacağını bildirdiği halde lige katılmayan ve futbol müsabaka talimatı gereğince ligden ihraç olan kulüpler 2024-2025 Futbol Sezonu 2. Amatör Ligine katılamayacaklar. Lige katılım evraklarını ve lisans evraklarını federasyona teslim eden kulüpler spor malzemelerini teslim alabilecekler. Ön görülen başlama tarihi 27-28 Nisan 2024, transfer dönemi 22 Mart 2024 tarihinde sona erecek. Tüm lisans işlemleri 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecektir" kararları alındı. - ELAZIĞ