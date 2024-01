Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yeni Lisanslar Verildi

MANSUR ÇELİK

Türkiye'de elektrikli araç sayısı giderek artarken, şarj istasyonlarının da yurt geneline yayılması çalışmaları sürdürülüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 17 şirkete daha 49 yıllığına şarj ağı işletme ağı kurma izni verdi. Böylece bu alanda lisans alan şirket sayısı 175'e çıktı. Kasım ayında yurt genelinde toplam 10 bin 576 şarj noktası bulunduğu açıklanmıştı.

Günümüzde, elektrikli araçlar ve bataryalarına yönelik gelişmeler çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Geçen yıl Türkiye'de 65 bin 562 adet elektrikli otomobil satıldı. Bu yıl ise satışların 150 binlere kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, eylül ayında yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde 4 bin 221 şarj istasyonunda 6 bin 633 yavaş şarj (AC), 2 bin 228 DC şarj noktası olduğunu bildirmişti. Yılmaz, "Toplam 8 bin 861 şarj noktasına ulaştık. Ülkemizde yaklaşık her 14 araca bir DC şarj noktası düşüyor ve araç başına düşen DC şarj noktası açısından Türkiye Avrupa genelinde 1. sırada. Elbette bu durum araç sayısı ile doğrudan ilintili ama bir yandan elektrikli araç sayımız hızla artarken aynı süratle şarj noktalarımızın da artması çok önemli" açıklamasını yapmıştı. Kasım ayının son yarısında ise şarj noktası sayısının 10 bin 576'a yükseldiği açıklanmıştı.

EPDK'nın aralık ayında bu yönde yaptığı dört ayrı toplantı sonucunda 17 ayrı şirkete daha şarj ağı işletme lisansı verilmesi kararı alındı. 49 yıllığına verilen izinlere göre şarj ağı işletme lisansı alan şirketlerin isimleri şöyle:

"Myz Bilgisayar Otomotiv Ltd. Şti., Greenleaf Yenilenebilir Enerji Sistemleri Ltd. Şti., Pluginn Elektrikli Taşıtlar Şarj Sistemleri A.Ş., BK Bioforce Enerji ve Teknoloji A.Ş., Evoltt Enerji Akıllı Şarj Çözümleri A.Ş., Elekrotime Enerji Ltd. Şti., Asplus Şarj İstasyonları işletmeleri A.Ş., Desa Elektrik Enerji Üretim A.Ş., Gezcar Turizm Otomotiv Ltd. Şti., Santa Solar Enerji Ltd. Şti., Mercury Şarj Hizmetleri Ltd. Şti., Başer Omotoviz Petrol A.Ş., Ovolt Şarj Teknolojileri A.Ş., PGD Enerji Yatırımları A.Ş., Quick Enerji A.Ş., Türkerler Charging Station A.Ş., Yetaş Yıldırım Enerji Tedarik A.Ş."