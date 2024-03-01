Düzce Üniversitesi Öğrencisi Mehmet Demirci Türkiye Wushu Kungfu Şampiyonasında Birinci Oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi öğrencisi Mehmet Demirci 2024 Türkiye Wushu Kungfu Şampiyonasında tüm rakiplerini geride bıraktı.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Mehmet Demirci, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen 2024 Türkiye Wushu Kungfu Şampiyonası'nda birinci olarak yine büyük bir başarının sahibi oldu. Büyükler 52 kiloda tüm rakiplerini geride bırakan ve oldukça başarılı performans sergileyen Mehmet Demirci, Türkiye Şampiyonu oldu. - DÜZCE