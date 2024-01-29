2024 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN? KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim, DHBT sınav tarihleri!

2024 yılı ÖSYM sınav takvimi yayımlandı. Kpss'debu takvimde yerini aldı. 2024 yılında Kpss'nin tüm oturumları uygulanacak. Adaylar ise katılacağı oturum hakkında bilgi almak istiyor. Peki, 2024 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim, DHBT başvuru ne zaman başlayacak? Sınav tarihleri hangi ayda, hangi günler? İşte, detaylar...

2024 KPSS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS 2024 lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs 2024

KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024

KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024

KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024

2024 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2024 KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı.

2023 yılında KPSS başvuru ücreti Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri her bir oturum için 150 TL,

Alan Bilgisi her bir oturum için 100 TL,

ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için 150 TL ödenmişti.

KPSS LİSANS - ÖABT 2024 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) - 14 temmuz 2024

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün - 20 Temmuz 2024

KPSS Lisans (Alan Bilgisi)2. gün - 21 Temmuz 2024

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024

KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül 2024

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır.

2024 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve ÖABT sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacaktır.

KPSS Ön Lisans sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacaktır.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacaktır.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacaktır.