HashKey Global ile Kripto Dünyasına Yeni Bir Oyuncu Giriyor

Asya merkezli finansal hizmetler devi HashKey Group, Bermuda'dan aldığı yeni lisans ile kripto para piyasalarında küresel bir oyuncu olma yolunda önemli bir adım attı. Şirket tarafından yapılan açıklamayla birlikte HashKey Global adıyla yeni bir kripto para borsası kuruldu.

HashKey Global, Bermuda Lisansıyla Küresel Kripto Borsası Açıldı

Asya merkezli dijital varlık devi HashKey Group, küresel pazara giriş yapıyor. Bermuda'dan aldığı lisansla şirket, HashKey Global adını verdiği yeni kripto para borsasını faaliyete geçirdi. Hong Kong'da halihazırda lisanslı bir borsası bulunan HashKey, bu hamleyle dünya genelindeki kripto para kullanıcılarına uyumlu ticaret hizmetleri sunmayı hedefliyor.

HashKey Global'de başlangıçta 21 farklı kripto para birimiyle işlem yapmak mümkün olacak. Platform, yakın gelecekte yeni ürünler ve hizmetler eklemeyi planlıyor. Bermuda lisansı, HashKey'e launchpad, vadeli işlem ve kaldıraçlı ticaret gibi alanlarda faaliyet gösterme imkânı tanıyor.

HashKey Group İşletme Müdürü Livio Weng, önümüzdeki beş yıl içinde dünyanın en büyük lisanslı borsa kümelerinden birini kurmayı amaçladıklarını belirtti. Weng, Bermuda lisansının, şirketin uluslararası alanda tanınması için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Hong Kong'daki platform, yerel ve yakın pazarlara odaklanmaya devam edecek. HashKey Global ise Çin anakarası, Hong Kong, ABD ve kripto ticaretine izin vermeyen diğer bölgeler dışında tüm dünyadan kullanıcıları kabul edecek.