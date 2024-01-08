Yunusemre'deki Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Söndürüldü

Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan ve 15 itfaiye aracı, 4 su tankeri ile müdahale edilen yangın, 1 saatte söndürüldü. Bu arada tesiste geçen 22 Haziran'da da çıkan yangının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisansının, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi tarafından da ruhsatının iptal edildiği belirtildi. 7 milyon 330 bin lira ceza kesilen firmaya mühür işleminin yapılabilmesi amacıyla tesisteki malzemelerin bertaraf edilmesi için verilen sürenin ise geçen 30 Kasım'da dolduğu tespit edildi. Malzemelerin bertaraf edilmemesi nedeniyle tesisin mühürlenemediği bildirildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma sürerken, tesiste soğutma çalışmaları devam ediyor.