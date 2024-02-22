ALES NE ZAMAN? 2024 ALES başvuru ve sınav tarihleri!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınavı başvuruları geniş bir kesim tarafından takip ediliyor. YÖK tarafından düzenlenen ALES'e girmeye hazırlanan adaylar başvuru ve sınav tarihlerini kaçırmamak adına sık sık araştırma yapıyor. 2024 ALES ne zaman? ALES başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? İşte detaylar...

ALES NEDİR?

ALES, Türkiye'de yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların girmesi gereken bir sınavdır. "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı"nın kısaltmasıdır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenir. ALES, adayların sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden oluşur. Bu sınav, Türkiye'deki üniversitelerin lisansüstü programlarına girişte bir ön koşul olarak kullanılır. ALES puanı, lisansüstü programlara başvuruda bulunan adayların kabul edilmesinde, önceliklendirilmesinde ve burs/kontenjan dağılımlarında önemli bir faktördür.

2024 ALES NE ZAMAN?

ALES/1 sınavı için başvuruların 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacağı belirtiliyor. Adaylar için geç başvuru günü ise 19 Mart 2024 olacak.

ALES sınav takvimi şu şekildedir:

ALES-1: 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları 10 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES-2: Başvurular 3 Haziran ile 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.

ALES-2: Sınav 28 Temmuz'da gerçekleşecek, sonuçlar 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

ALES-3: Son sınav olan ALES/3, 17 Kasım'da yapılacak.

ALES-3: Başvurular 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.