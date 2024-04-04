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GSR Markets, Singapur genişlemesine devam ediyor

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Singapur'da kripto piyasası yapıcısı GSR'nin iştiraki, sektörde bir dönüm noktasına imza atarak "büyük ödeme kuruluşu" (MPI) lisansını elde etti.

GSR Markets'e Büyük Ödeme Kuruluşu Lisansı

Kripto piyasasında faaliyet gösteren GSR'nin Singapur iştiraki GSR Markets Singapore, sektörde bir ilki gerçekleştirerek Singapur Para Otoritesi'nden (MAS) "büyük ödeme kuruluşu" (MPI) lisansı aldı. Yapılan son açıklamalara göre bu lisans GSR Markets'a ülkede spot ve tezgâh üstü piyasa yapıcılık hizmetleri sunma imkânı tanıyor.

Şirket, geçtiğimiz Eylül ayında MAS'tan ön onay almış ve bu süreçte MAS'ın gözetimine teşekkür etmişti. Bu onayla birlikte GSR Markets, Singapur'da bu tür tam lisansa sahip olan ilk firma olma özelliğini taşıyor. Şu ana kadar Singapur'dan MPI lisansı alan firmalar arasında Paxos, Blockchain.com, Circle ve Coinbase gibi önemli isimler bulunuyor.

Kore Fintech Topluluğu Başkanı Kim Hyoung-joong, Asya'daki düzenleyicilerin genellikle kripto piyasa yapıcılarına sıcak bakmadığını, ancak bu tür kurumsal onayların kripto sektörünün algısını iyileştireceğini belirtti. Kim ayrıca, Singapur'daki bu düzenleyici onayın Asya'daki diğer ülkeler için olumlu bir örnek teşkil edebileceğini ekledi.

Son dönemlerde Singapur, şehir devletini Asya'nın kripto merkezi haline getirme amacıyla dijital varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenlemeleri güncelliyor. Benzer şekilde, Hong Kong ve Japonya da kripto şirketlerine net bir düzenleyici çerçeve sunmak için kuralları gözden geçiriyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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