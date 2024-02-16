KYK BURS NE KADAR? SON DAKİKA: KYK Burslarına zam yapıldı mı, zam var mı?

KYK Burslarına zam yapıldı mı, zam var mı? Sorusu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bazı programlara sağlanmakta olan burs ücretlerinin yükseltilmesinin ardından KYK bursu alan öğrenciler başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edildi ve araştırıldı. YÖK, üniversite öğrencileri için bursları artırdı. Peki, KYK Burslarına zam yapıldı mı, zam var mı? KYK burs ne kadar?

KYK BURS NE KADAR?

KYK bursları lisans öğrencilerine 1.250 TL, yüksek lisans öğrencilerine 2.500 TL, doktora öğrencilerine ise 3.750 TL olarak ödenmektedir. Buna göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından gerçekleştirilmekte olan zammın KYK bursları ile bir bağlantısı bulunmamaktadır. KYK tarafından sağlanmakta olan burs ücretleri lisans öğrencilerine 1.250 TL, yüksek lisans öğrencilerine 2.500 TL, doktora öğrencilerine ise 3.750 TL olarak uygulanacaktır.

YÖK BURS NE KADAR OLDU?

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, "100/2000 YÖK Doktora Bursu" bir işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 liradan 12 bin liraya, çalışanlar için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi. "100/2000 YÖK Doktora Bursu", öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK tarafından destekleniyor.

ÖĞRENİM KREDİ GERİ ÖDEMELİ Mİ?

KYK tarafından sağlanmakta olan burs için herhangi bir geri ödeme bulunmamaktadır. Öğrenim kredisi, öğretim hayatından sonra belirlenen sürede ödenir. Buna göre öğrenim kredisi geri ödemelidir. Öğrenim kredisi borcu belirlenerek daha sonrasında bu ücret talep edilir. Normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonraki ayda geri ödemeler başlamaktadır.