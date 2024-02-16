LİSANS BURS ÜCRETİ SON DAKİKA: KYK ve YÖK Lisans burs ücreti ne kadar, zam yapıldı mı?

KYK ve YÖK Lisans burs ücreti ne kadar, zam yapıldı mı? Sorusu, Lisans eğitimi görmekte olan birçok üniversite öğrencisi tarafından son dakika haberleri nedeniyle bugün araştırılıyor. KYK bursları lisans öğrencilerine verilecek olan ve YÖK tarafından lisans bursu alan birçok kişi araştırmalarını sürdürmekte. Peki, KYK ve YÖK Lisans burs ücreti ne kadar, zam yapıldı mı?

KYK bursları lisans öğrencilerine 1.250 TL, yüksek lisans öğrencilerine 2.500 TL, doktora öğrencilerine ise 3.750 TL olarak ödenmektedir. Buna göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından gerçekleştirilmekte olan zammın KYK bursları ile bir bağlantısı bulunmamaktadır. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, "100/2000 YÖK Doktora Bursu" bir işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 liradan 12 bin liraya, çalışanlar için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi. "100/2000 YÖK Doktora Bursu", öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK tarafından destekleniyor.