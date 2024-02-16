YÖK BURSLARI ARTTIRDI MI? | Burs ücretleri ne kadar oldu? Lisans, Ön Lisans burs ücretleri ne kadar?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla sağladığı bursları, nisan ayından geçerli olmak üzere üst sınırdan artırdı. YÖK BURSLARI ARTTIRDI MI? Burs ücretleri ne kadar oldu? Lisans, Ön Lisans burs ücretleri ne kadar? Detaylar haberimizde...

YÖK BURSLARI ARTTIRDI MI?

Buna göre bir işte çalışmayan öğrenciler için burs miktarı 7 bin 500 liradan 12 bin liraya, çalışanlar için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi.

LİSANS BURSLARI NE KADAR OLDU?

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, "100/2000 YÖK Doktora Bursu" bir işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 liradan 12 bin liraya, çalışanlar için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi. "100/2000 YÖK Doktora Bursu", öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK tarafından destekleniyor.