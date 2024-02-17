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Erzincan'daki maden ocağında üretim durduruldu, izin ve lisansları iptal edildi

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Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması olayında 9 işçi toprak altında kaldı. Maden ocağında üretime yönelik faaliyetler doğrudan durduruldu.

Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması olayının meydana geldiği ve 9 işçinin toprak altında kaldığı maden ocağında üretime yönelik faaliyetler doğrudan durduruldu.

ÜRETİME YÖNELİK FAALİYETLER DURDURULDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, İliç'teki maden ocağının ruhsat sahasındaki üretime yönelik faaliyetler doğrudan durduruldu. Karara gerekçe olarak, heyelan olayının ardından dağdaki mevcut durumun işletme güvenliği açısından tehlike oluşturması gösterildi.

"YIĞIN LİNÇ SAHASINDAKİ MALZEMELER DEREYE DOĞRU AKIYOR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise; yaşanan heyelan olayının ardından yığın linç sahasında bulunan malzemenin Sabırlı deresi ve ocak sahasına doğru akmasından ötürü lisans şartlarının ortadan kalkmasına neden olduğunun tespit edildiğinden maden ocağının çevre izin ve lisans belgesinin iptal edildiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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