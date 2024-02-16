ERÜ ve Gazi Üniversitesi Arasında Sağlık Bilimleri Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında "Sağlık Bilimleri Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazi Üniversitesi ev sahipliğindeki protokol törenine, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız katıldı.

Protokol, iki üniversite arasında yapılacak her türlü akademik, teknik, mesleki eğitim ve öğretim ile iş birliği projelerini kapsıyor.

İş birliği protokolü ile yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerine, üniversitelerin vereceği lisansüstü eğitim programları ile eğitim iş birliği kapsamındaki farklı eğitimlere katılma hakkı tanındı.