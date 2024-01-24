Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Fatma İrşat Yılmaz Altın Madalya Kazandı

Masterlar Dünya Kış Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği yüksek lisans öğrencisi Fatma İrşat Yılmaz, Artistik Buz Pateni branşında tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

İtalya'da düzenlenen Lombardia Adult B2W Dünya Kış Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden milli sporcu Fatma İrşat Yılmaz, 24 farklı ülkeden çok sayıda sporcunun hünerlerini sergilediği Buz Pateni branşında 31.01 puan alarak adını zirveye yazdırdı.

Milli sporcuyu makamında ağırlayarak tebrik eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak: "Fatma, 2023'te Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonasında, bronz madalyayı kazandırmıştı. Bu yıl ise Olimpiyatlarda mücadele eden öğrencimiz altın madalya kazanarak bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletti. Elde ettiği başarıyla ülkemize, şehrimize ve üniversitemize büyük bir gurur yaşattı. Kendisini bir kez daha gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM