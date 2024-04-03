İçişleri Bakanlığı Samsun'da lisans, ön lisans ve lise mezunu 8 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Bakanlık merkez teşkilatına 96, taşra teşkilatına bin 512 olmak üzere toplam bin 608 lisans, ön lisans ve lise mezunu sözleşmeli personel alımı yapacak. Sözleşmeli büro hizmetleri, destek hizmetleri ve teknik hizmetler alanında çalışmak üzere başvuru yapmak isteyen adaylar KPSS puanı ve tercih sıralamasına göre 22-26 Nisan 2024 tarihlerinde sözlü sınava e-Dvlet kapısı üzerinden başvuru yapabilecek. Sınavlar 27 Mayıs-11 Haziran 2024 tarihlerinde bakanlık merkez dahil 8 ilde kurulacak olan toplam 12 komisyon tarafından gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde çalışacak personelden 112 Acil Çağrı Merkezlerinde istihdam edilecek 450 çağrı karşılama personelinin tamamı üniversitelerin 2 yıllık çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olanlar arasından alınacak. Sınav ilanı Resmi Gazete ile bakanlık ve valilikler internet sayfalarında yayınlandı.

Samsun'a 8 sözleşmeli personel

Bakanlık Samsun'da lisans ve ön lisans mezunu 4 büro personeli, 2 çağrı karşılama personeli ve lise mezunu 2 temizlik görevlisi alacak. - SAMSUN