BURS NE KADAR OLDU? Son dakika burslara zam mı yapıldı, kaç TL oldu? Yükseköğretim Kurulu (YÖK) duyurdu!

Burs ne kadar oldu? Sorusu, son dakika haberleri ile birlikte birçok üniversite öğrencisi başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından sağlanmakta olan burslara zam var mı, ne kadar kaç TL olduğu gibi detaylar sorgulatılıyor. Peki, Burs ne kadar oldu? burslara zam mı yapıldı, kaç TL oldu?

BURS NE KADAR OLDU?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bursların bir işte çalışmayan öğrenciler için burs miktarının 7 bin 500 liradan 12 bin liraya, çalışanlar için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildiği belirtildi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, "100/2000 YÖK Doktora Bursu" bir işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 liradan 12 bin liraya, çalışanlar için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi. "100/2000 YÖK Doktora Bursu", öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK tarafından destekleniyor.

Ayrıca YÖK'ün belirlediği devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen "YÖK Lisans Destek Bursu" 1875 liradan 3 bin liraya, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) bursu 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi.