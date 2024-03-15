Üye Girişi
Haberler

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü UEFA Pro Lisans Antrenör Değişim Programı'na katıldı

Güncelleme:

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, UEFA'nın İsviçre Nyon'daki Genel Merkezi'nde düzenlenen UEFA Pro Lisans Antrenör Değişim Programı'na katıldı. Programda çeşitli konularda eğitim verildi ve önemli kazanımlar elde edildi.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, UEFA'nın İsviçre Nyon'daki Genel Merkezi'nde 13-14 Mart tarihleri arasında düzenlenen UEFA Pro Lisans Antrenör Değişim Programı'na katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, toplantıda Necla Güngör Kıragası'nın yanı sıra VfL Wolfsburg'un yardımcı antrenörü Sabrina Eckhoff, Suudi Arabistan U17 Kız Milli Takım Teknik Direktörü Stella Gotal, İtalya U19 Kadın Milli Takım Antrenörü Selena Mazzantini, Bristol City Kadın Takımı'nın Teknik Direktörü Lauren Smith, Malta Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Manuela Tesse ve St. Pölten'in eski Teknik Direktörü Maria Wolf ve kadın antrenörlerin yer aldığı belirtildi.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın B Ligi'ndeki rakiplerinden İsviçre'nin Teknik Direktörü Pia Sundhage ile Granada, Birmingham City, Nottingham Forest ve Middelsborough'un eski teknik direktörü Aitor Karanka'nın değişim programında sunum yaptığı, iki günlük programda çeşitli konularda eğitim verildiği ifade edildi.

"Çok önemli kazanımlar elde ettik"

Türkiye'de Pro Lisans sahibi ilk kadın teknik direktör olarak UEFA'nın bu önemli organizasyonuna davet edilen Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası, "Bu benim için çok büyük bir gurur. İki gün boyunca çok önemli kazanımlar elde ettik. Futbolda çağımızın gereklilikleri üzerine çok önemli öğretiler yer aldı. Birbirinden kıymetli ve tecrübeli teknik adamlarla iletişim kurarak, önemli kazanımlar elde ettik. Şimdi bu kazanımları ülkemizde kullanarak, kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak istiyoruz. Kadın futbolunun dünya üzerinde her geçen gün yükseldiğini görmek, bizleri çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gökhan Köse kimdir? AK Parti Hatay- Defne Belediye Başkan adayı Gökhan Köse kaç yaşında, nereli? Ali Özkara kimdir? Memleket Partisi Konya Yunak Belediye Başkan Adayı Ali Özkara kaç yaşında, nereli? İbrahim Naci Yapar kimdir? AK Parti Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı İbrahim Naci Yapar kaç yaşında, nereli? İsa Akkaya kimdir? CHP Eskişehir Günyüzü Belediye Başkan Adayı İsa Akkaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Koçer kimdir? Memleket Partisi Konya Selçuklu Belediye Başkan Adayı Mehmet Koçer kaç yaşında, nereli? Zehra Konakçı kimdir? CHP Eskişehir Çifteler Belediye Başkan Adayı Zehra Konakçı kaç yaşında, nereli? Mehmet Yalçın kimdir? AK Parti Hatay- Yayladağı Belediye Başkan adayı Mehmet Yalçın kaç yaşında, nereli? Seyit Ali Aslan kimdir? AK Parti Hatay- Samandağ Belediye Başkan adayı Seyit Ali Aslan kaç yaşında, nereli? Hamdi Ak kimdir? Memleket Partisi Konya Meram Belediye Başkan Adayı Hamdi Ak kaç yaşında, nereli? Hakan Karabacak kimdir? CHP Eskişehir Beylikova Belediye Başkan Adayı Hakan Karabacak kaç yaşında, nereli? Ahmet Selman Yumuşak kimdir? AK Parti Hatay- Reyhanlı Belediye Başkan adayı Ahmet Selman Yumuşak kaç yaşında, nereli? Gürbüz Güller kimdir? CHP Eskişehir Alpu Belediye Başkan Adayı Gürbüz Güller kaç yaşında, nereli? Bekir Altan kimdir? AK Parti Hatay- Tayas Belediye Başkan adayı Bekir Altan kaç yaşında, nereli? Ramazan Duman kimdir? Gelecek Partisi Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Ramazan Duman kaç yaşında, nereli? Ömer Erdal Çelik kimdir? AK Parti Hatay- Kırıkhan Belediye Başkan adayı Ömer Erdal Çelik kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title