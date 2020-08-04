MUĞLA TÜBİTAK Başkanı Mandal: Aşı çalışmasında insan deneyleri yakında başlayacak
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MUĞLA TÜBİTAK Başkanı Mandal: Aşı çalışmasında insan deneyleri yakında başlayacak

TÜBİTAK Başkanı Mandal: Aşı çalışmasında insan deneyleri yakında başlayacakTÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Aşı çalışmasında hayvan deneylerinde önemli aşamaya gelindi.

04.08.2020 19:35 | Son Güncelleme: 04.08.2020 19:43

TÜBİTAK Başkanı Mandal: Aşı çalışmasında insan deneyleri yakında başlayacak

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Aşı çalışmasında hayvan deneylerinde önemli aşamaya gelindi. İnsan deneylerindeki aşama ise çok yakında olacak ve bu süreci en üst düzeyde kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Muğla'nın Köyceğiz ilçesine geldi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hasan Mandal, dünyanın küresel salgında en önemli gündeminin kalıcı ilaç ve aşı çalışması olduğunu belirtip, "Küresel salgının ilk günlerinde ülkemizde Covid-19 Türkiye Platformu'nu kurarak, bu platformun çatısı altında 10'u ilaç, 8'i aşı olmak üzere 18 proje başlattık. Platformda üniversite, kamu araştırma merkezi ve özel sektörden oluşan 49 kurum ve 400'ün üzerinde araştırmacımız bulunuyor. Covid-19'un tedavisinde dünyada kullanılan benzer ilaçlar var. Artık biz de hammaddeden başlayarak kendimizce geliştirilen sentez yöntemi ile ilacın etken maddesini üretebiliyoruz. Yani artık etken madde ithal eden ülke olmaktan kendi etken maddesini üretebilme aşamasına geçmiş bir ülkeyiz." diye konuştu.

'AŞI ÇALIŞMALARINDA HAYVANDAN İNSAN DENEYLERİNE GEÇECEĞİZ '

Başkan Prof. Dr. Mandal, 8 farklı aşı çalışmasının gece gündüz sürdüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşı çalışmasında hayvan deneylerinde önemli aşamaya gelindi. İnsan deneylerindeki aşama ise çok yakında olacak ve bu süreci en üst düzeyde kamuoyu ile paylaşacağız. Savunma sanayinde kendi kendimize nasıl yeterli bir ülke olduysak, ilaç sentezi çalışmalarımızda nasıl ki başarılı bir sonuca ulaştıysak, aşıda da başarılı olacağımıza yürekten inanmalarını istiyoruz."

MUĞLA TÜBİTAK Başkanı Mandal: Aşı çalışmasında insan deneyleri yakında başlayacak

Kaynak: DHA

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