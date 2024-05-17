Muğla'da yeraltı sularının içme suyu olarak satışı ihalesi yeniden yapılacak

ESMA TURAN

(MUĞLA)- Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, (YİKOB) yerel seçimlerden önce iptal edilen Köyceğiz'in Yayla Mahallesi'nde yeraltı sularının içme suyu olarak satışı amacıyla 3 yıl süre ile kiraya verilmesi ihalesine yeniden çıktı. İhale 30 Mayıs'ta yapılacak.

Muğla Valiliği YİKOB tarafından geçtiğimiz yıl 18 Ocak'ta Köyceğiz İlçesi Yayla Mahallesi'nde yeraltı sularının içme suyu olarak satışına yönelik 3 yıl süre ile kiraya verilmesi ihalesi ilan edilmişti. İlanın ardından Muğla Su İnisiyatifi yaptığı basın açıklamasıyla ihalenin YİKOB'un yetkisinde olmadığı, yönetmeliğe aykırı ve suç niteliğinde olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştı. İhale 31 Mart yerel seçimleri öncesinde 7 Şubat'ta iptal edilmişti. YİKOB, 17 Mayıs'ta yeniden ihaleye çıktı. İhale, Muğla Valiliği'nin resmi internet sitesinden duyuruldu. 30 Mayıs'ta yapılacak olan ihalenin muhammen bedeli 6 milyon 307 bin 200, geçici teminat bedeli ise 189 bin 216 lira olarak belirlendi.