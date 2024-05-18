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Muğla'da Hacı Adayları Dualarla Yolcu Edildi

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hacca giden hacı adayları dualarla uğurlandı. Uğurlama töreninde duygusal anlar yaşandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hacı adayları dualarla yolcu edildi. Köyceğiz'den Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hacca giden hacı adayları dualarla uğurlandı. Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından Hacılar Yunus Emre Camii'nde akşam namazını müteakip uğurlama töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program tekbir, telbiye, ilahi ve salavatlarla devam etti. Törende Köyceğiz İlçe Müftülüğü Vaizi Rauf Evleksiz'in konuşma yapıp dua etmesinin akabinde hacca gidenleri uğurlamaya gelen yakınları ve vatandaşlar duygulanarak gözyaşları ile hacı adaylarını yolcu ettiler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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