Üye Girişi
Haberler

Aydın-Muğla karayolunda çarpışan otomobillerde 7 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın-Muğla karayolunda meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.

Aydın- Muğla karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzerinde bulunan Yenipazar Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 35 MEL 42 plakalı otomobil ile 09 AGU 741 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç orta refüje çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Muğla Aydın 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım

Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım

 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı

Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı

 CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?

CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?

 Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title