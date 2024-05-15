Fethiye'de traktör kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 46 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Kazada traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 46 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
Fethiye-Göcek karayolunda Kadir K. idaresindeki 48 F 8527 plakalı hafriyat yüklü traktör, Yanıklar Mahallesi Katrancı Koyu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ağır yaralanan Kadir Kızıldere kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. - MUĞLA