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Muğla'da Gönüllü Gençler Lavanta Ekimi Yaptı

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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Ula Kaymakamlığı işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Gökova Akçapınar Mahallesi'nde gönüllü gençler lavanta ekimi gerçekleştirdi ve otantik çocuk oyunları şenliği düzenlendi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Ula Kaymakamlığı işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Gökova Akçapınar Mahallesi'nde gönüllü gençler lavanta ekimi gerçekleştirdi ve otantik çocuk oyunları şenliği düzenlendi.

Etkinlik, Muğla Uluslararası Gençlik ve Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi gönüllü gençleri ile anaokulu öğrencileri, unutulmaya yüz tutmuş otantik çocuk oyunlarıyla eğlenceli vakit geçirdi. Üniversite gönüllülerinden Sümeyye Gül Aydın, "Otantik çocuk oyunlarıyla bugün ben de çocuklarla birlikte kendi çocukluğuma gittim. Lavantalarımızı toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Şenliğe Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Ula İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yiğit ve Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük de katıldı. Yetkililer, öğrencilerle birlikte lavanta ekimi gerçekleştirerek etkinliğe katkıda bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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