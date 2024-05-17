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Fethiye'de Piton Yılanı Korkusu

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 6 gün önce bir bahçede görüldüğü ve fotoğrafı çekildiği iddia edilen piton yılanı korkuya neden oldu. Tüm çalışmalara rağmen bulanamayan piton için mahalleye fotokapan düzenekleri yerleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 6 gün önce bir bahçede görüldüğü ve fotoğrafı çekildiği iddia edilen piton yılanı korkuya neden oldu. Tüm çalışmalara rağmen bulanamayan piton için mahalleye fotokapan düzenekleri yerleştirildi.

Fethiye Yeni Mahalle'de 6 gün önce bir bahçede bulunan piton yılanının kaçtığı iddia edildi. Mahalle sakinlerine uyarılarda bulunan muhtar Enver Kavak ilk önce durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımın ardından akşam saatlerinde yılan yeniden görüldü. Kaçan yılandan dolayı mahallede panik havası oluştu. Piton yılanının binanın altındaki boşluğa girdiği iddiası üzerine bölgeye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler bina etrafına 2 fotokapan yerleştirdi.

"Tüm mahalle olarak kurtulmak istiyoruz"

Mahalle Muhtarı Enver Kavak, yılanın en son bir kirpiyi yemeye çalıştığı sırada görüldüğünü söyleyerek, "Bugün Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğünden geldiler. Fotokapanları kurdular. İnşallah yılan en kısa zamanda fotokapana yansır ve inşallah yakalanır. Tüm mahalle olarak kurtulmak istiyoruz. İlk gün 2 kişi pitonu görmüştü. İkinci gün ise mahallenin yarısı gördü. O günde kirpiyi yemeye çalışıyormuş. İnsanları görünce kaçmış ve daha da gözükmedi" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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