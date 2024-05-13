Bodrum'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Onur Dirican'ın (30) yaşamını yitirdiği Fuat T. ve Onur K'nin ise yaralandığı silahlı kavganın ardından soruşturma yürüten ve özel ekip kuran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelilerin kullandığı aracı Yalıkavak Değirmenler mevkisinde terk edilmiş halde buldu.

Ekipler, olaya karıştıkları belirlenen Y.D, C.K, B.B, A.B, Y.Y.A. ve Ö.B'yi Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir evde yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından Bodrum Adliyesi'ne getirilen şüphelilere, çelik yelek giydirildiği görüldü.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.B, Y.D. ve Y.Y.A çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yaralılardan Onur K'nin hastaneden taburcu edildiği, durumu ağır olan Fuat T'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Gümbet Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde 11 Mayıs'ta işletmecilerin de aralarında bulunduğu iki grup arasında kavga çıkmıştı. Silahın da kullanıldığı kavgada Onur Dirican yaşamını yitirmiş, Fuat T. ve Onur K. yaralanmıştı.