Öğrenciler Siyah Giyinerek Eğitimde Şiddete Dikkat Çekti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen satranç turnuvasına katılan öğrenciler siyah giyinerek turnuvaya çıkarken eğitimde şiddete dikkat çektiler.

Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Seydikemer Satranç Temsilciliği'nin işbirliğiyle düzenlenen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası, iki gün süren mücadelenin ardından tamamlandı. Seydikemer Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuva, dört kategoride toplam 35 sporcunun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvada dereceye giren genç sporculara ödüllerini Seydikemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Ercan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kenan Uygun, Seydikemer Satranç Temsilcisi Mehmet Şener ve Satranç Hakemi Osman Nuri Kelen takdim etti. Ödül töreninde, eğitim camiasını yasa boğan bir olaya dikkat çekmek amacıyla öğrenciler siyah giyinerek, menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Okul Müdürü İbrahim Oktugan'ı andılar ve eğitimde şiddete karşı duruşlarını sergilediler. - MUĞLA