Elazığ'dan gelen depremzede çocuklar Datça'da denize girdi

"Bir Deniz, Bin Çocuk" projesi kapsamında Elazığ'dan Muğla'nın Datça ilçesinde gelen 40 depremzede çocuk denize girdi.

Proje kapsamında Mesudiye Mahallesi'ndeki Elly's Home Butik Otel ile Begonvillage Tatil Evlerince Elazığ'dan gelen 40 öğrencinin konaklama, yeme içme bedelleri ve diğer ihtiyaçları karşılandı.

Yaşları 12-13 arasındaki öğrenciler, ilk kez Datça'da deniz girmenin keyfini yaşadı.

Öğrencilere, denize girmeleri için gerekli ekipmanları temin edilerek cankurtaran ve yüzme hocaları da eşlik etti.

Datça'da geçirecekleri sürede öğrenciler, okul ziyaretleri, doğa yürüyüşleri, tekne turları, kültür sanat etkinlikleri ve Knidos Antik Kent gezisi gibi aktivitelere katılacak.

Projeyle depremzede çocukların ruhsal ve sosyal iyileşmesine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Datça Belediyesinin de katkı sunduğu projede, öğrencilerin ulaşım masrafları bölge valilikleri tarafından karşılanıyor.

Proje kapsamında ilçede 160 öğrencinin ağırlayacağı belirtildi.