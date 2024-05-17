Muğla'da trafik kazası: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dere Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 AGK 899 plakalı ticari araç ile 48 HC 288 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etki ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Z.Ö., E.U. ve C.Ş.'ye ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Z.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA