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Muğla'da 25 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

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Muğla'nın Milas ilçesinde, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timi tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda M.K. isimli hükümlü adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İlçede operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi yakaladı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Jandarma JASAT Milas Muğla Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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