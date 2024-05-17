Muğla'da 25 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İlçede operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi yakaladı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.