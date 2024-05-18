Marmarisli Hira Ercan Dünya İkincisi Oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde daha önce defalarca şampiyonalara katılarak Marmaris'i ve ülkemizi gururlandıran 14 yaşındaki Hira Ercan bu kez katıldığı şampiyonada Dünya ikincisi oldu.

Marmarisli Kicboks milli antrenörü ve önceki yıllarda şampiyonluklar kazanmış olan Terkan Ercan'ın şampiyon kızlarından Kick Boks sporcusu Hira Ercan, İstanbul'da gerçekleşen Türkiye Kick Boks Federasyonunun düzenlediği 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupasının son maçında Avusturyalı rakibini yenerek ikinci oldu.

2 yaşından beri Kick Boks sporu ile ilgilenen 14 yaşındaki Marmarisli sporcu Hira Ercan Turkish Open WAKO World Cup şampiyonasındaki kendi grubunun ikinciliğinin gururunu yaşadığını belirterek hedefinin dünya şampiyonu olmak olduğunu belirtti. 42 ülkeden Binin üzerinde Kickbocks sporcularının katılım sağladığı 15-19 Mayıs 2024 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen' 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası (Turkish Open WAKO World Cup)' Marmarisli sporcu Hira Ercan ikinci olarak Marmaris'i ve ülkemizi gururlandırdı. - MUĞLA