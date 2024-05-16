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Muğla'da kasten öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde aranan şahıslara yönelik sürdürdüğü çalışmalarda kasten öldürme suçunda kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararları bulunan 29 yaşındaki M.K.'nin Milas ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda M.K. isimli şahıs yakalandı.

M.K. tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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