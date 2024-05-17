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Fethiye'de piton arama çalışmaları devam ediyor

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir binanın altındaki boşluğa girdiği ileri sürülen pitonun tespit edilmesi için bölgeye foto kapan yerleştirildi. Mahalle sakinleri tedirgin.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir binanın altındaki boşluğa girdiği ileri sürülen pitonun tespit edilmesi için bölgeye foto kapan yerleştirildi.

Yeni Mahalle'de 6 gün önce bir pitonun binanın altındaki boşluğa girdiği iddiası üzerine bölgeye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, pitonun girdiği öne sürülen bölgeye 2 fotokapan yerleştirdi.

Mahalle Muhtarı Enver Kavak, gazetecilere, 6 gün önce vatandaşlarca bir pitonun kirpiyi yutmaya çalıştığının görüldüğünü ve bunun üzerine yetkililerden yardım istediklerini hatırlattı.

Mahalle sakinlerinin 6 gündür tedirgin olduğunu dile getiren Kavak, "Tek dileğim yakın zamanda yılanın bulunması. İlk anda yılanı bölgedeki iki kişi görmüş. İkinci gün neredeyse tüm mahalle yılanı gördü. İkinci gün kirpiyi yerken gördükleri sırada binanın altına girmiş ve bir daha görülmedi. Biz de burada mahalleli olarak sırayla nöbet tutuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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