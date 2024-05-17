Muğla'da kayıp kişinin cesedi bulundu, 3 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 50 gündür aranan kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kayıp Şaban A'nın (52) cesedinin bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Şaban A'nın eski eşi Emine K, oğlu Mert A, Mehmet A. ve arkadaşı Burhanettin Ö. ile kayınvalidesi Durkadın K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan bu kişilerden Emine K, Mert A. ve Burhanettin Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Durkadın K. ile Mehmet A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seydikemer'de 50 gündür aranan Şaban A'nın bulunması için ailesi bir televizyon programına katılmış ve Şaban A'nın cesedi ilçedeki Sarıyer mevkiinde bulunmuştu. Olayla ilgili 5 şüpheli 14 Mayıs'ta gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.