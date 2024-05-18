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Muğla'da 47 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda toplamda 47 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 1'i çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarındaki diğer olayda ise Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durdurularak içerisindeki 2'si çocuk 19 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bodrum Göçmen Muğla 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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