Muğla'da kayıp kişinin cesedi bulundu, 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 50 gündür aranan kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kayıp Şaban A'nın (52) cesedinin bulunmasının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Şaban A'nın eski eşi Emine K, oğlu Mert A, Mustafa A. ve arkadaşı Burhanettin Ö. ile kayınvalidesi Durkadın K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, adliyeye sevk edilerek Fethiye ilçesine götürüldü.

Seydikemer'de 50 gündür aranan Şaban A'nın bulunması için ailesi bir televizyon programına katılmıştı. Şaban A'nın cesedi ilçedeki Sarıyer mevkisinde bulunmuş, olayla ilgili 5 şüpheli 14 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.